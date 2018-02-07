الأمير زيد ينتقد اقتراحا في إندونيسيا بتجريم المثلية الجنسية

انتقد الأمير زيد بن رعد الحسين، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط، مقترحات في البرلمان الإندونيسي بتجريم المثلية الجنسية والجنس خارج إطار الزواج.

© AFP 2018/ FETHI BELAID الشرطة التونسية تفرق احتجاجا يطالب بإلغاء تجريم المثلية

وأعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن مثل هذه القوانين قد تضر مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وأقليات أخرى.

وقال الأمير زيد إنه ناقش الأمر مع الرئيس جوكو ويدودو أثناء زيارة استمرت ثلاثة أيام لأكبر دولة مسلمة في العالم، حيث تزايد بشدة العداء لمجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

وأضاف الأمير زيد، بحسب وكالة "رويترز"، إن "المناقشات الخاصة بتعديل القانون الجنائي تكشف عن نزعات من التعصب تبدو غريبة على الثقافة الإندونيسية التي حققت تقدما في هذا المجال".

كما اعتبر أن القواعد المقترحة "تمييزية"، مضيفا: "خطاب الكراهية ضد مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا والذي يجري تشجيعه لاعتبارات سياسية فيما يبدو لن يكون من شأنه سوى تعميق معاناتهم وإحداث انقسامات لا داعي لها".

ويناقش برلمان إندونيسيا حاليا تعديل القانون الجنائي الذي يرجع تاريخه إلى عهد الاستعمار الهولندي، ويشمل ذلك مقترحات بتجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والعلاقات المثلية وكلها أمور لا ينظمها القانون.