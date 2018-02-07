وزير الخارجية التركي يزور طهران اليوم لمناقشة الملف السوري

كشف مصدر دبلوماسي إيراني أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيصل إلى طهران، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، لبحث آخر التطورات في سوريا.

© AFP 2018/ Yasin Akgul إيران تحذر رعاياها في تركيا: ابتعدوا عن التجمعات والأسواق

طهران — سبوتنيك . وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك": إن "أوغلو سيلتقي ظريف في مبنى الخارجية الإيرانية اليوم"، متابعاً أن الجانبين "سيبحثان آخر التطورات في سوريا، ومؤتمر سوتشي، ومباحثات أستانا، والعملية التركية في عفرين".

بدورها، قالت وكالة "فارس" للأنباء إن وزير الخارجية التركي يقوم بزيارة إلى طهران عصر اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، مؤكدة أن وزير الخارجية التركي سيلتقي الرئيس حسن روحاني وكبار المسؤولين الإيرانيين.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي في سوريا، مؤكداً أن كل الدلائل تشير إلى استخدام غاز الكلور في سوريا.