واشنطن تتوعد كوريا الشمالية بـ"عقوبة قاسية"

كشف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الإدارة الأمريكية تعتزم تطبيق "أقسى" العقوبات على كوريا الشمالية.

© Sputnik. Iliya Pitalev أنفاق وقواعد سرية... خطة كوريا الشمالية لمواجهة القوات الأمريكية

وأضاف بنس، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من طوكيو، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط: "أن الولايات المتحدة ستكشف قريبا عن أصعب جولة من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية، وستواصل عزل بيونغ يانغ إلى أن تتخلى عن برامجها النووية والصواريخ البالستية نهائياً، وذلك وفقاً لصحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية.

وأدلى بنس بتصريحات خلال محطته الأولى باليابان، في رحلة تستغرق خمسة أيام عن طريق آسيا، تهدف إلى الضغط على النظام الكوري الشمالي للتحرك نحو نزع السلاح النووي.

ويزور بنس، طوكيو، ويتوجه غداً الخميس إلى كوريا الجنوبية، حيث يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، وسيحضر مراسم افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ بعد غد الجمعة.