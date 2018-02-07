الحكومة الألمانية الجديدة تؤيد التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني

أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط، تأييدها للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني ورفع القيود عن النشاط الاقتصادي لطهران.

© AP Photo/ Markus Schreiber اتفاق مبدئي حول تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا

وتابع: "وهذا يشمل التقيد الصارم بالشروط النووية التقنية وإزالة العراقيل التي تقيد النشاط الاقتصادي لإيران".

كما تدعو الحكومة الألمانية الجديدة إلى سحب البعثة العسكرية من العراق وتقليص قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وجاء في الوثيقة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها إن "بعثة القوات الألمانية إلى شمال العراق كانت ناجحة وتم طرد تنظيم داعش، لذا يمكننا إنهاء البعثة العسكرية في شمال العراق".

وكانت الأحزاب الألمانية الثلاثة الكبرى، الحزب المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي في مقاطعة بافاريا، قد توصلت إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل.