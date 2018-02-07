الصين تختبر طائرة ركاب من دون طيار (فيديو)

نجحت الصين في اختبار أول طائرة ركاب من دون طيار في العالم، يمكنها أن تنقل المسافرين دون الحاجة إلى طيار يقودها.

Sputnik روسيا تطور طائرة شبحية بدون طيار

ذكرت شبكة " إيه بي سي " الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن فكرة تصميم مروحية من دون طيار كانت فكرة جنونية، مشيرا إلى أنها أول طائرة من دون طيار لنقل الركاب في العالم.

وأقلعت الطائرة في أول تجربة طيران، أمس الثلاثاء، من مقاطعة "غوانغدونغ" جنوبي الصين.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الطائرة الجديدة طراز "إيهانغ — 184"، مشيرة إلى أن كل ما يحتاج ركاب الطائرة التي ستعمل كوسيلة نقل داخلي هو الجلوس على المقاعد وربط أحزمة الأمان، قبل أن تبدأ العمل بصورة آلية.

وما يميز الطائرة الجديدة عن غيرها هو أنها قادرة على أداء كل المهام التي يتطلبها نقل الركاب بصورة آلية، وهو ما يتيح استخدامها للأغراض العامة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الطائرات التي كانت مشاهدتها حكرا على أفلام الخيال العلمي أصبحت أقرب ما يكون للاستخدام من قبل العامة.

وتعمل الطائرة بالطاقة الكهربائية ويمكنها حمل مسافر واحد وزنه 100 كغ لمدة 23 دقيقة، ويمكنها التحليق بسرعة 100 كم في الساعة.

ووفقا للشبكة الأمريكية فإن تكلفة الطائرة تتراوح بين 253 إلى 300 ألف دولار، وفقا للشبكة الأمريكية.