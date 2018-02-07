تغريدة اقتصادية لترامب: هبوط سوق الأسهم "خطأ كبير" وسط اقتصاد قوي

وعلى مدى العام الأول له في المنصب دأب ترامب على الإشادة بمكاسب سوق الأسهم الأمريكية، بحسب ما ذكرته "رويترز".
وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، كتب ترامب "في الأيام الخوالي، عندما كانت تعلن أنباء جيدة، كانت سوق الأسهم تصعد…اليوم بينما ترد أنباء جيدة فإن سوق الأسهم تنخفض. هذا خطأ كبير، ونحن لدينا أنباء جيدة كثيرة جدا بشأن الاقتصاد!"
In the “old days,” when good news was reported, the Stock Market would go up. Today, when good news is reported, the Stock Market goes down. Big mistake, and we have so much good (great) news about the economy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)