زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الساحل الشرقي لتايوان

© REUTERS/ Patrick Lin زلزال قوي يضرب تايوان

وأعلنت الحكومة التايوانية أن زلزالا ضرب في وقت متأخر من اليوم الأربعاء بالقرب من هوالين بنفس قوة الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الثلاثاء. وضرب زلزال شدته 6.4 درجة تايوان، أمس الثلاثاء، ووقع على بعد 22 كيلومترا شمال شرقي هوالين، على عمق كيلومتر واحد.

وفي حصيلة نهائية ظهرت اليوم الأربعاء، ارتفع عدد القتلى بسبب الزلزال إلى 4 أشخاص، والمصابين إلى 225 شخصا، بينما يتعذر التواصل مع 145 شخصا آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تايوان المركزية في إشارة إلى رجال الإنقاذ وكان قد أفيد، في وقت سابق، بأن عدد القتلى 3 والجرحى 219 شخصا.

هذا وذكر موقع رصد الزلازل الأمريكي، أن زلزالا بقوه 6.5 ضرب شرقي تايوان مساء أمس الثلاثاء، بامتداد 21 كيلومترا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن "الزلزال أسفر عن انهيار فندق في مقاطعة هوالين".

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