زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الساحل الشرقي لتايوان

وفي حصيلة نهائية ظهرت اليوم الأربعاء، ارتفع عدد القتلى بسبب الزلزال إلى 4 أشخاص، والمصابين إلى 225 شخصا، بينما يتعذر التواصل مع 145 شخصا آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تايوان المركزية في إشارة إلى رجال الإنقاذ وكان قد أفيد، في وقت سابق، بأن عدد القتلى 3 والجرحى 219 شخصا.
هذا وذكر موقع رصد الزلازل الأمريكي، أن زلزالا بقوه 6.5 ضرب شرقي تايوان مساء أمس الثلاثاء، بامتداد 21 كيلومترا.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن "الزلزال أسفر عن انهيار فندق في مقاطعة هوالين".
【雲門翠堤不斷更新】再震規模5.7！搜救人員緊急撤出現場……#台湾 #台灣 #Taiwan #花蓮 #強震 #earthquake #台湾地震 #台湾の地震 #台湾 #taiwanearthquake #PrayForTaiwan— 台灣蘋果日報 Taiwan News (@TW_nextmedia) February 7, 2018
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