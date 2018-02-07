ترامب يسير على خطى كوريا الشمالية وإيران

وقال جو دانفورد، إن العرض العسكري في مرحلة التخطيط الأولية، على الرغم من إثارته للعديد من الانتقادات وتشبيه بأنه سلوك مشابه لما تسير عليه الأنظمة المستبدة.
وتحرص العديد من الدول التي ترى أمريكا أنها استبدادية، مثل إيران وكوريا الشمالية على سبيل المثال، على إقامة العروض العسكرية باستمرار وبشكل دوري.
وكانت الولايات المتحدة دائما ما تخصص عروضها العسكرية لإحياء ذكريات نهاية النزاعات، مثلما كان الحال في "عرض النصر الوطني" الذي ترأسه الرئيس جورج بوش عام 1991 للاحتفال بانتهاء حرب الخليج.
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