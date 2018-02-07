ترامب يسير على خطى كوريا الشمالية وإيران

بدأت الولايات المتحدة في التحضير لعرض عسكري كبير بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات والاتهامات بتبذير الأموال.

ووفقا لما نقلته العديد من التقارير الصحفية الأمريكية، أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال جو دانفورد بدء التحضير للعرض العسكري، بهدف إظهار قوة البلاد العسكرية.

وقال جو دانفورد، إن العرض العسكري في مرحلة التخطيط الأولية، على الرغم من إثارته للعديد من الانتقادات وتشبيه بأنه سلوك مشابه لما تسير عليه الأنظمة المستبدة.

وتحرص العديد من الدول التي ترى أمريكا أنها استبدادية، مثل إيران وكوريا الشمالية على سبيل المثال، على إقامة العروض العسكرية باستمرار وبشكل دوري.

وكانت الولايات المتحدة دائما ما تخصص عروضها العسكرية لإحياء ذكريات نهاية النزاعات، مثلما كان الحال في "عرض النصر الوطني" الذي ترأسه الرئيس جورج بوش عام 1991 للاحتفال بانتهاء حرب الخليج.