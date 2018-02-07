الأمم المتحدة: ما يحدث في المالديف اعتداء شامل على الديمقراطية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، حكومة جزر المالديف إلى رفع حالة الطوارئ التي فرضتها قبل يومين بشكل فوري، واصفا ما يحدث بأنه "اعتداء شامل على الديمقراطية".

© Sputnik. Alexey Jidakov شرطة المالديف تعتقل رئيس المحكمة العليا

ونشبت أزمة في المالديف عقب إلغاء المحكمة العليا أحكام إدانة في تهم بالفساد والإرهاب ضد تسع شخصيات معارضة.

وزاد التوتر عندما رفضت حكومة الرئيس عبد الله يمين، الحكم وفرضت حالة الطوارئ، ثم اعتقلت رئيس القضاة وقاضيا آخرا في المحكمة في اليوم التالي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الأمير زيد في بيان: "أقولها صراحة، الرئيس يمين اغتصب سلطة المؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون وقدرتها على العمل بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية".

وأتم "ما يحدث الآن يصل إلى حد الاعتداء الشامل على الديمقراطية".