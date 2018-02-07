جاويش أوغلو لروحاني: عملية عفرين في شمال سوريا مؤقتة

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إفساد العلاقات المتنامية بين تركيا وإيران، مشيرا إلى أن عملية عفرين في شمال سوريا مؤقتة.