أمريكا مستعدة للتعاون مع إيران وروسيا فقط من أجل أفغانستان

أعلن قائد القوات الجوية للناتو في أفغانستان، جيمس هيكر، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تستثني إمكانية تبادل المعلومات الاستخباراتية حول أفغانستان مع إيران وروسيا وباكستان.

© flickr.com/ Expert Infantry الحرب في أفغانستان تكلف الأمريكيين 45 مليار دولار سنويا

واشنطن — سبوتنيك . وقال هيكر للصحفيين: "نحن ننظر إلى باكستان، إيران وروسيا فيما يتعلق بإمكانية إيجاد بعض المواقف المشتركة. هم يفهمون أن كميات كبيرة من المخدرات تتوجه إلى هذه الدول".

وتابع هيكر "إيران تعتمد على المياه القادمة من أفغانستان. إنها مواقف مشتركة يمكننا أن ننظر فيها. وكما صرح الرئيس ترامب نحن نمارس الضغط حتى تتوقف الدول في المنطقة عن مساعدة الإرهابيين".

وأضاف "سنواصل ممارسة الضغط. لكن إذا كانوا ينوون مساعدتنا بالتأكيد سنعمل معهم ونتبادل المعلومات الاستخباراتية للتخلص من الشبكات الإرهابية".

جدير بالذكر أن أفغانستان تعاني من حالة اضطراب سياسي وأمني بسبب انتشار تنظيمات إرهابية عدة، منها "داعش".