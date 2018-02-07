الشيوخ الأمريكي يوافق على زيادة الإنفاق في الميزانية بـ 300 مليار دولار

توصل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق مدته عامان يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لزيادة الإنفاق في الميزانية بحوالي 300 مليار دولار بما يرفع سقف الإنفاق الدفاعي والإنفاق الحكومي المحلي.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو جمهوري، "مشروع القانون هذا هو نتاج مفاوضات مكثفة بين زعماء الكونغرس والبيت الأبيض.

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إن الاتفاق يجب أن يكسر حلقة الخلافات الحزبية بشأن الإنفاق.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST شلل المؤسسات وتسريح موظفين.. كل ما تريد معرفته عن إغلاق الحكومة الأمريكية

لكن الديمقراطيين في مجلس النواب حذروا من أنهم لن يدعموه إذا لم يتعهد رئيس المجلس بوب ريان بالمضي قدما في تشريع مستقل بشأن سياسة الهجرة، بحسب "رويترز".

ومن المنتظر أن يتيح الإنفاق الدفاعي المرتفع للرئيس دونالد ترامب الوفاء بوعده أثناء حملته الانتخابية لتعزيز القوة العسكرية للولايات المتحدة. ويسيطر أنصاره الجمهوريون على الكونغرس بمجلسيه.

وقال زعماء مجلس الشيوخ، إن الاتفاق يتيح أموالا أيضا للإغاثة من الكوارث والبنية التحتية وبرامج معالجة الإدمان.

ووفقا لـ"رويترز"، قال مصدر بالكونغرس، إن الاتفاق سيزيد الإنفاق غير الدفاعي بنحو 131 مليار دولار ويتضمن 20 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية. ويمدد أيضا أجل تمويل برنامج التأمين الصحي للأطفال إلى 10 سنوات بدلا من 6 سنوات حاليا.

وبالإضافة إلى هذا الاتفاق، يحاول المشرعون أيضا الوصول إلى اتفاق بحلول غد الخميس لتمويل الحكومة حتى الـ 23 من مارس/ آذار.

وإذا فشلت هذه المحاولة فإن الحكومة الأمريكية ستعاني ثاني إغلاق هذا العام بعد إغلاق جزئي استمر 3 أيام في يناير/ كانون الثاني.

ورحب البيت الأبيض باتفاق زيادة الإنفاق وقال إنه سيزيد أيضا سقف الدين العام حتى مارس/ آذار 2019.