تحديد يوم 22 أبريل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

أعلن مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سيترشح فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية ستجري في 22 أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا، إن "موعد الانتخابات الرئاسية حدد في 22 أبريل"، وذلك بعد فشل المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة في التوافق على تاريخ اجراء هذا الاستحقاق.

© REUTERS/ Marco Bello معدل التضخم السنوي في فنزويلا تجاوز 4000 %

وقبل ذلك مباشرة، ذكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فى بث مباشر للتليفزيون الحكومى، أنه وقع اتفاقا مع المعارضة بشأن موعد الانتخابات، ووعد بتنفيذه.

وكان رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا صرح، أمس الأربعاء، بأنه تم تحديد مواعيد انتخابات عدة خلال المحادثات بين وفدي المعارضة والحكومة التي تجرى في بلاده. وكانت المعارضة قد أصرت يوم 10 يونيو/ حزيران والحكومة فى 8 مارس/ أذار. وفي النهاية تم الاتفاق على 22 أبریل / نیسان، وفقا لميدينا، فأن المعارضة "لم تفھم" أنه کان علیھا توقیع الوثیقة. ووقَّع وفد حكومة فنزويلا هذه الوثيقة من جانب واحد.

وكانت المعارضة الفنزويلية قد ذكرت فى وقت سابق أنها لن توقع على اتفاق "غير جدير بالثقة" مع السلطات بشأن تسوية الوضع فى البلاد. ووفقا لممثل المعارضة في المفاوضات خوليو بورخيس، فإن حزبهم لن على أي اتفاق يتعارض مع مصلحة الشعب الفنزويلي.

وكانت الجمعية التأسيسية (البرلمان) في فنزويلا أعلنت في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري قبل نهاية أبريل 2018، لكنها تركت لمجلس الانتخابات الوطني تحديد موعدها.