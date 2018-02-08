نائب الرئيس الأمريكي: جميع الخيارات مطروحة مع كوريا الشمالية

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون سلميا لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي وتخفيف معاناة شعبها لكنه أكد مجددا على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأضاف بنس في كلمة للقوات الأمريكية في قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان أن أمريكا تقف إلى جانب حليفتها كوريا الجنوبية، بحسب "رويترز".

وجاءت كلمته قبل توجهه إلى بيونغ تشاتغ في كوريا الجنوبية لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية غدا الجمعة.

وكان بنس وصل إلى اليابان يوم الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء شينزو آبي. وسيحضر بنس حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الذي سيحضره أيضا اثنان من كبار مسؤولي كوريا الشمالية.

هذا وهدد نائب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، بأن واشنطن ستفرض قريبا أشد عقوباتها على الإطلاق على بيونغ يانغ.