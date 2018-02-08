مسؤول أمريكي: سقوط أكثر من 100 مقاتل موال للحكومة السورية في قصف للتحالف

وكانت قيادة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أعلنت، أمس الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات جوية ضد "قوات موالية للحكومة السورية" لقيامها بـ"هجوم غير مبرر" على مقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف: "إن قوات موالية للحكومة السورية شنت هجوما غير مبرر على مقر لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في الـ 7 من فبراير/ شباط، أثناء وجود جنود للتحالف بالمقر، يعملون كمستشارين ومساعدين وقوات مرافقة مع شركائنا بقوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع على بعد 8 كيلومترات شرق خط مناطق تخفيف حدة التصعيد المتفق عليه على نهر الفرات".
وشدد التحالف في بيانه على أن "مهمته الرئيسية في سوريا هي محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش"، لكنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس في حال تعرضها لأي خطر".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)