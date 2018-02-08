مسؤول أمريكي: سقوط أكثر من 100 مقاتل موال للحكومة السورية في قصف للتحالف

قال مسؤول أمريكي إن أكثر من 100 مقاتل موال للجيش السوري قُتلوا بقصف لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، نفذ في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

© AP Photo/ French Army قوات التحالف بقيادة أمريكا تشن هجوما ضد قوات موالية للحكومة في سوريا

ووفقاً لـ" رويترز "، قال المسؤول: "كانت القوات الموالية للجيش السوري تضم حوالى 500 فرد في تشكيل مشاة كبير تدعمهم مدفعية ودبابات وأنظمة صواريخ متعددة الفوهات وقذائف مورتر".

وكانت قيادة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أعلنت، أمس الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات جوية ضد "قوات موالية للحكومة السورية" لقيامها بـ"هجوم غير مبرر" على مقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف: "إن قوات موالية للحكومة السورية شنت هجوما غير مبرر على مقر لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في الـ 7 من فبراير/ شباط، أثناء وجود جنود للتحالف بالمقر، يعملون كمستشارين ومساعدين وقوات مرافقة مع شركائنا بقوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع على بعد 8 كيلومترات شرق خط مناطق تخفيف حدة التصعيد المتفق عليه على نهر الفرات".

وشدد التحالف في بيانه على أن "مهمته الرئيسية في سوريا هي محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش"، لكنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس في حال تعرضها لأي خطر".