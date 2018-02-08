كوريا الشمالية: ليس لدينا نية للحوار مع بنس وعلى بلاده التصرف بأدب

قالت كوريا الشمالية إنه ليس لديها نية في عقد مباحثات مع الوفد الأمريكي في أولمبياد كوريا الجنوبية.

© REUTERS/ YURI GRIPAS ترامب يسير على خطى كوريا الشمالية وإيران

وأشار مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية ردا على سؤال حوال إمكانية عقد لقاء بين الوفد الكوري الشمالي ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى أنه بلاده لا "تستجد الولايات المتحدة الأمريكية الحوار معها وسنظل كذلك في المستقبل أيضا"، حسب يونهاب

ويزور مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي كوريا الجنوبية لحضور حفل افتتاح الأولمبياد.

وقال مدير في وزارة الخارجية، جو يونغ سام، إن مايك بنس لم يطلب أي اتصال مع الوفد الكوري الشمالي وطلب من السلطات الجنوبية عدم احتكاكه مع الوفد الشمالي، حيث قال إنه يريد أن يرى ما يحدث".

وأضاف جو: "إنه أمر سخيف".

وأشار إلى أن السبب في زيارة وفد كوريا الشمالية إلى الجنوب هو المشاركة في الألعاب الاولمبية للاحتفال باستضافتها بنجاح فقط

وأكد أن بلاده لا تستغل الأولمبياد كمنبر سياسي، وقال إنه من الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف بأدب وإلا سيتكشف موقفها المحرج من تصريحاتها وتصرفاتها الطائشة.