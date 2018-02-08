مجموعة محاربة الإرهاب الروسية الباكستانية تعقد اجتماعها بإسلام أباد ربيع هذا العام

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، ومدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الخميس، أن الاجتماع السابع لمجموعة محاربة الإرهاب الروسية الباكستانية بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف سيعقد في إسلام أباد ربيع هذا العام .

© AP Photo/ US Navy, John F. Williams باكستان تبدي اهتمامها بالتعاون مع روسيا في مجال تكنولوجيا الحرب الإلكترونية

موسكو —. وقال كابولوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في هذا المجال، هناك تفاعل وثيق من خلال القنوات الشريكة للأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه منذ فترة وبشكل فعال تعمل مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، يترأسها عن الجانب الروسي أوليغ سيرومولوتوف".

وأضاف كابولوف: "إن الاجتماع السابع لمجموعة مكافحة الإرهاب ينبغي أن يعقد في إسلام أباد ربيع هذا العام".