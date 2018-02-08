إسرائيل تعين سفيرا جديدا في الأردن

وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "تم تعيين أمير فايسبرود سفيرا جديدا لإسرائيل في عمان خلفا للسفيرة السابقة عينات شلاين".
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، يوم 30 كانون الثاني/يناير الماضي، عن اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل، على إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان.
وفي سياق متصل، صرحت مصادر رسمية أردنية بعدم ورود أي شيء رسمي إليها من الجانب الإسرائيلي حول تعيين سفير لإسرائيل في الأردن.
وقالت المصادر الرسمية في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "لم يردنا شيء رسمي مكتوب حتى الآن. سيتم التعامل مع الأمر ضمن الخطوات الدبلوماسية المرعية والتي تستوجب إرسال استمزاج رسمي".
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