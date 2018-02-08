إسرائيل تعين سفيرا جديدا في الأردن

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس 8 فبراير/ شباط، تعيين سفير جديد لإسرائيل في الأردن.

© REUTERS/ Sebastian Scheiner مكتب نتنياهو: استئناف عمل سفارة إسرائيل في الأردن

القدس — سبوتنيك . جاء ذلك بعد انتهاء أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين، منذ سبعة أشهر، على خلفية حادث مقتل مواطنين أردنيين اثنين في تموز/يوليو الماضي، برصاص حارس أمن السفارة.

وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "تم تعيين أمير فايسبرود سفيرا جديدا لإسرائيل في عمان خلفا للسفيرة السابقة عينات شلاين".

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، يوم 30 كانون الثاني/يناير الماضي، عن اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل، على إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان.

وفي سياق متصل، صرحت مصادر رسمية أردنية بعدم ورود أي شيء رسمي إليها من الجانب الإسرائيلي حول تعيين سفير لإسرائيل في الأردن.

وقالت المصادر الرسمية في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "لم يردنا شيء رسمي مكتوب حتى الآن. سيتم التعامل مع الأمر ضمن الخطوات الدبلوماسية المرعية والتي تستوجب إرسال استمزاج رسمي".