إيران: السعودية وإسرائيل وأمريكا وراء التوترات في الشرق الأوسط

قالت إيران إنه لا توجد صلة بين نفوذها في منطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى الكبرى ويتعرض حاليا لانتقادات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© AP Photo/ UNCREDITED إيران: لدينا صاروخ باليستي يخرق الأرض بقوة تفوق سرعة الصوت بـ8 أضعاف

واتهم عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر اقتصادي في باريس، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط: "إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية بإذكاء التوترات الإقليمية.

وقال عراقجي: "لطالما حاربنا الإرهاب. تلعب إيران دوماً دوراً رئيسياً في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة… ولا علاقة بين الاتفاق النووي ودورنا في المنطقة".

وأضاف أن الولايات المتحدة وأوروبا ترغبان في أن تحد إيران من نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال، في وقت سابق، إن أي تدخل في شؤون إيران الداخلية من قبل أي طرف سيواجه برد قاطع، مضيفاً أن فرنسا ليست مستثناة من ذلك.