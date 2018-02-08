بريطانيا: نعمل على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الاتفاق النووي

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أنها تعمل مع شركائها على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015.

© Sputnik. Ronald Zak واشنطن لأوروبا: تعديل الاتفاق النووي أو الانسحاب منه

ودعت بريطانيا طهران لتجنب أي تصرفات تهدد الأمن الإقليمي، بحسب ما نشرته وكالة "روتيرز".

وصرح أليستر بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط، خلال مؤتمر في باريس: "نحن وشركاؤنا الأوروبيون واضحون تماما. نريد للاتفاق النووي أن ينجح".

وأضاف: "لا نريد أن نرى الاتفاق مع إيران ينهار ونعمل مع شركائنا الأوروبيين لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة كي نضمن استمرارها".

يذكر أن إيران وقعت عام 2015، اتفاقا مع مجموعة دول "5+1" [الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وهاجم ترامب، مرارا، الاتفاق ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة"، وهو الموقف الذي تشاطره إسرائيل إياه.