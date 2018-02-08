بريطانيا: نعمل على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الاتفاق النووي

وصرح أليستر بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط، خلال مؤتمر في باريس: "نحن وشركاؤنا الأوروبيون واضحون تماما. نريد للاتفاق النووي أن ينجح".
وأضاف: "لا نريد أن نرى الاتفاق مع إيران ينهار ونعمل مع شركائنا الأوروبيين لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة كي نضمن استمرارها".
يذكر أن إيران وقعت عام 2015، اتفاقا مع مجموعة دول "5+1" [الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.
وهاجم ترامب، مرارا، الاتفاق ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة"، وهو الموقف الذي تشاطره إسرائيل إياه.
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