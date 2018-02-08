كوريا الشمالية تفاجئ أمريكا خلال عرض عسكري (فيديو)

بدروه، أعلن كيم جونغ أون، الذي حضر العرض العسكري برفقة زوجته لي سول جو: "أصبحنا قادرين على أن نعرض للعالم تصنيفنا كقوة عسكرية من المستوى العالمي".
وأقيم هذا العرض العسكري قبل نحو 24 ساعة من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ومن المقرر أن تتوجه إلى الأولمبياد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، ضمن الوفد الرسمي لبلادها، الذي من المتوقع أن يستقبله رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.
ولم يعرض التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية بثا مباشرا للعرض، الذي شاركت فيه دبابات وأنظمة مدفعية ومدرعات فقط.
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