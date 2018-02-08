كوريا الشمالية تفاجئ أمريكا خلال عرض عسكري (فيديو)

أقيم في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الجيش الشعبي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

ووفقاً لوكالة " يونهاب " الكورية الجنوبية للأنباء، فإن بيونغ يانغ أجرت استعراضاً عسكرياً محدوداً، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها عرضت صاروخ "هوا سونغ 15" البالستي العابر للقارات أثناء الاستعراض.

بدروه، أعلن كيم جونغ أون، الذي حضر العرض العسكري برفقة زوجته لي سول جو: "أصبحنا قادرين على أن نعرض للعالم تصنيفنا كقوة عسكرية من المستوى العالمي".

وأقيم هذا العرض العسكري قبل نحو 24 ساعة من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ومن المقرر أن تتوجه إلى الأولمبياد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، ضمن الوفد الرسمي لبلادها، الذي من المتوقع أن يستقبله رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

ولم يعرض التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية بثا مباشرا للعرض، الذي شاركت فيه دبابات وأنظمة مدفعية ومدرعات فقط.