تشديد إجراءات الأمن قبل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ

شددت كوريا الجنوبية الإجراءات الأمنية حول الأماكن الأولمبية في بيونغ تشانغ اليوم الخميس (8 فبراير/ شباط) استعدادا لافتتاح دورة الألعاب الشتوية.

© AFP 2018/ Yelim Lee رئيس برلمان كوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية لحضور الألعاب الأولمبية

وقالت الشرطة إنه جرى نشر نحو 28700 شرطي لتأمين الأولمبياد اعتبارا من أول فبراير/ شباط وحتى 25 من الشهر نفسه بهدف تأمين الرياضيين والمشجعين. حسب وكالة "رويترز".

وقال مسؤول شرطة جانجنيونج لـ"رويترز"، إنه جرى تخصيص وحدة شرطة للرياضيين من كوريا الشمالية وعددهم 22 وكذلك لبعثتها المكونة من 230 فردا لحمايتهم.

وتستضيف كوريا الجنوبية أول أولمبياد شتوية لها على الإطلاق في الفترة من 9 إلى 25 فبراير/ شباط في بيونغ تشانغ وجونجسون وجانجنيونج في مقاطعة جانجوون شمال شرقي البلاد.