عسكري أمريكي سابق يقرر مساعدة عائلة الطيار الروسي ويعبر عن إعجابه بشجاعته (فيديو)

وفي مقابلة مع القناة أعلن ستيف عن إعجابه بشجاعة الطيار الذي "ضحى بنفسه من أجل أصدقائه في السلاح". واعترف ستيف بأنه غير متأكد مما إذا كان سيكون لديه الشجاعة للقيام بنفس الشيء. مضيفا بأن رومان شخص رائع، ومن المؤسف أنه لم يعرفه سابقا.
وسبق لوزارة الدفاع الروسية، أن أكدت مساء يوم السبت الماضي، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع "سو-25 " أثناء تحليق فوق أجواء منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.
وكان الطيار، وهو نائب قائد فوج الطيران الهجومي في الدائرة العسكرية الشرقية، الرائد رومان فيليبوف، هبط بمظلته، لكنه قتل في معركة غير متكافئة مع الإرهابيين، حيث فجر نفسه بقنبلة يدوية، عندما اقتربوا منه.
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