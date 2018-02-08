عسكري أمريكي سابق يقرر مساعدة عائلة الطيار الروسي ويعبر عن إعجابه بشجاعته (فيديو)

أعلن طبيب عسكري أمريكي، عضو سابق في سلاح الجو الأمريكي، ستيف سول، لقناة "آر تي" عن رغبته في مساعدة عائلة الطيار رومان فيليبوف، الذي توفي في سوريا.

© Sputnik. Maksim Blinov قائد عسكري روسي سابق: الطيار المساعد للرائد فيليبوف يستحق التكريم أيضا

وجاء في الرسالة التي حصلت عليها القناة "أنا، كعضو سابق في طاقم طائرة عسكرية، قد قرأت باهتمام كبير قصة الطيار رومان فيليبوف، وانتابني حزن شديد. وربما هناك صندوق لجمع التبرعات لدعم أسرته؟ وأنا على يقين بأن القوات الفضائية الروسية لن تتركهم (عائلة الطيار) لوحدهم في محنتهم، ولكن هل هناك طريقة للمساعدة بطريقة أو بأخرى؟".

وفي مقابلة مع القناة أعلن ستيف عن إعجابه بشجاعة الطيار الذي "ضحى بنفسه من أجل أصدقائه في السلاح". واعترف ستيف بأنه غير متأكد مما إذا كان سيكون لديه الشجاعة للقيام بنفس الشيء. مضيفا بأن رومان شخص رائع، ومن المؤسف أنه لم يعرفه سابقا.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية، أن أكدت مساء يوم السبت الماضي، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع "سو-25 " أثناء تحليق فوق أجواء منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.

وكان الطيار، وهو نائب قائد فوج الطيران الهجومي في الدائرة العسكرية الشرقية، الرائد رومان فيليبوف، هبط بمظلته، لكنه قتل في معركة غير متكافئة مع الإرهابيين، حيث فجر نفسه بقنبلة يدوية، عندما اقتربوا منه.