أردوغان يبحث هاتفيا مع روحاني تطورات الوضع في سوريا

© REUTERS/ OSMAN ORSAL إيران تدعو تركيا للحفاظ على وحدة سوريا خلال عملية عفرين وألا تكون لها أطماع هناك

أنقرة — سبوتنيك . ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن "أردوغان وروحاني تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في سوريا"، خلال الاتصال.

وأكد الطرفان "ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع نظيره التركي، إمكانية عقد لقاء قمة ثلاثية للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، لكن لا تاريخ محدد للقاء حتى الآن.

وكانت قمة ثلاثية روسية إيرانية تركية، قد جرت في مدينة سوتشي الروسية، يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بحثت الحل السياسي للأزمة السورية، وأكدت الأطراف استمرار التعاون للقضاء على التنظيمات الإرهابية، ويذكر أن مدينة سوتشي استضافت يومي 29-30 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري". وحضره أكثر من 1500 مشارك. وشارك في تنظيمه بالإضافة إلى روسيا، إيران، وتركيا، بوصفهما دولتين ضامنتين مع روسيا، لاتفاقات أستانا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.