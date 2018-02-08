مجلس الأمن يرفض إدانة هجوم التحالف بقيادة أمريكا على مقاتلين موالين لسوريا

وأشار مبعوث روسيا في الأمم المتحدة إلى أن هجوم التحالف بقيادة أمريكا على مقاتلين موالين لسوريا "مؤسف" و"سنطالب بتفسير ما حدث".
هذا وكانت وسائل إعلام سورية قد أكدت فجر اليوم، أن التحالف الدولي قصف قوات رديفة موالية للحكومة السورية شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي البلاد، بعد اتهام قيادة التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، أمس الأربعاء ، قوات موالية للحكومة في سوريا، بمهاجمة مقر تابع "لقوات سوريا الديمقراطية"، أثناء وجود جنود للتحالف بالمقر.
ولفتت قيادة التحالف في البيان، إلى أن قواتها هاجمت القوات الموالية للحكومة السورية عقب الهجوم على مقر "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرة إلى أن المهمة الرئيسية للتحالف في سوريا هي محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش"، لكن التحالف الدولي "يحتفظ بحق الدفاع عن النفس" في حال تعرض قواته لأي خطر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)