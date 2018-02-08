مجلس الأمن يرفض إدانة هجوم التحالف بقيادة أمريكا على مقاتلين موالين لسوريا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي رفض إدانة هجوم التحالف بقيادة أمريكا على مقاتلين موالين لسوريا.

© Sputnik. Valery Melnikov ريابكوف: من الضروري سماع تصريحات واشنطن حول الضربة في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال المندوب للصحفيين "لقد حرمنا مرة أخرى من أن يدلي مجلس الأمن ببيان فيما يتعلق بالهجوم الأخير على دمشق. تضرر مكتب مبيعاتنا وقبلها البعثة الإنسانية، لقد اقترحنا (على أعضاء مجلس الأمن) نص، لكنهم رفضوا، قالوا لنا أنهم ليسوا مستعدين لقبوله. هذا يبعث الأسف، ويحدث دائماً".

وأشار مبعوث روسيا في الأمم المتحدة إلى أن هجوم التحالف بقيادة أمريكا على مقاتلين موالين لسوريا "مؤسف" و"سنطالب بتفسير ما حدث".

هذا وكانت وسائل إعلام سورية قد أكدت فجر اليوم، أن التحالف الدولي قصف قوات رديفة موالية للحكومة السورية شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي البلاد، بعد اتهام قيادة التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، أمس الأربعاء ، قوات موالية للحكومة في سوريا، بمهاجمة مقر تابع "لقوات سوريا الديمقراطية"، أثناء وجود جنود للتحالف بالمقر.

ولفتت قيادة التحالف في البيان، إلى أن قواتها هاجمت القوات الموالية للحكومة السورية عقب الهجوم على مقر "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرة إلى أن المهمة الرئيسية للتحالف في سوريا هي محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش"، لكن التحالف الدولي "يحتفظ بحق الدفاع عن النفس" في حال تعرض قواته لأي خطر.