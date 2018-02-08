واشنطن ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، اليوم الخميس، أن بلادها تريد استعادة العلاقات مع موسكو لحل المشاكل المشتركة.

© Sputnik. Alexander Natruskin برلماني روسي: العقوبات الأمريكية الجديدة تفاقم العلاقات الروسية الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك . قالت المتحدثة في مؤتمر صحفي "أقول إن العلاقة (بين الولايات المتحدة وروسيا) معقدة ومربكة، لقد قال وزير الخارجية الأمريكي بوضوح، أين العلاقات في الوقت الحالي، هل تتذكرون في العام الماضي، قال أنها في أدنى نقطة".

وأضافت المتحدثة "نود أن نستعيد هذه العلاقة، لأن لدينا مجالات عديدة ذات اهتمام مشترك. كوريا الشمالية هي واحدة منها".

الجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ودول الغرب العديدة تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر ربع قرن.