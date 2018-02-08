وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره التركي خلال الأسبوع المقبل

وأشار إلى أن إن تركيا والولايات المتحدة ستناقشان الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.
في سياق آخر، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع نظيره الإيراني حسن روحاني القمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية المرتقبة في إسطنبول.
ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن "أردوغان وروحاني تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في سوريا"، خلال الاتصال، وأكد الطرفان "ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب".
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع نظيره التركي، إمكانية عقد لقاء قمة ثلاثية للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، لكن لا تاريخ محدد للقاء حتى الآن.
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