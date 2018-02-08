رئيسة "إيران إير": لا توجد مشاكل في تمويل شراء الطائرات

قالت الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، فرزانة شرف بافي، اليوم الخميس، إن الشركة ليس لديها مشاكل في تمويل شراء طائرات من "بوينغ" و"إيرباص"، ولكن التسليم قد يتأخر إذا لم تقدم الولايات المتحدة تراخيص للتصدير.

© REUTERS/ Edgar Su الخطوط القطرية تلغي طلب شراء 4 طائرات "ايه350" وأبلغت شرف بافي وكالة "رويترز" للأنباء، على هامش مؤتمر في باريس، أن شركة الطيران الوطنية الإيرانية ستتسلم أول طائرة ركاب "بوينغ" في أواخر العام، بعدما رفعت العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي في 2016. وتتوقع " إيران إير " أن تبدأ في تسلم طائرات "إيرباص" العام القادم.

وأوضحت المسؤولة: "سيتم تسليم "بوينغ" في 2018 و"إيرباص" في 2019. ليس لدينا مشكلة في تمويل الصفقتين".

واتفقت "إيران إير" في 2016 على شراء 80 طائرة من " بوينغ " و100 طائرة من " إيرباص "، لكنها لم تتسلم سوى عدد ضئيل جدا من طائرات "إيرباص"، وسط ما يصفه مصرفيون بأنه نقص في التمويل لإيران، بسبب عزوف البنوك الغربية خشية الوقوع تحت طائلة عقوبات أمريكية.

CEO: 14 More New Planes to Join Iran Air Fleet Next Yearhttps://t.co/H76l0oF9vr pic.twitter.com/SLvyTDtHTe — Fars News Agency (@EnglishFars) February 4, 2018

وتقول مصادر في القطاع، إن هناك نقطة خلاف رئيسية أخرى، تتمثل في تباطؤ "إيران إير" في سداد دفعات مالية مقدمة تحتاجها "بوينغ" و"إيرباص" للبدء في إنتاج طائرات جديدة.

وأكدت فرزانة شرف بافي، أن "إيران إير" لم تسدد دفعات مقدمة، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم تنشر "بوينغ" حتى الآن الطلبية الإيرانية رسميا، وهي خطوة تقول الشركة إنها يمكن فقط أن تتخذها عندما تتلقى دفعة مقدمة.