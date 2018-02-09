إيران: يجب إنجاح الاتفاق النووي قبل مناقشة أي قضايا أخرى

اعتبرت إيران أن نجاح الاتفاق النووي المبرم منذ عام 2015 سيفتح الباب أمام مناقشة قضايا أخرى.

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مؤتمر في باريس، أمس الخميس 8 فبراير / شباط، إنه يتعين على الغرب ضمان نجاح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قبل محاولة التفاوض بشأن قضايا أخرى، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف عراقجي: "قبل أن يتم مطالبة إيران بمناقشة قضايا أخرى يجب أن يكون الاتفاق النووي تجربة ناجحة"، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت تصريحاته تتفق مع ما يراه المحافظون ذوو النفوذ في إيران، الذين يتشككون في أي محادثات مع الغرب.

ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه إيران مدمرة، وتنتهك بنود الاتفاق النووي، مع القوى العالمية.

وتعمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناقشة تجارب إيران الصاروخية ونفوذ الإقليمي مع الإبقاء على الاتفاق النووي.

وكان ترامب وصف الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه".

ولفتت "رويترز" إلى قول عباس عراقجي إن نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط لا علاقة له بالاتفاق النووي، نافيا مزاعم غربية بأن أنشطة إيران الإقليمية تزعزع استقرار المنطقة.