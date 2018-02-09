بنس: كوريا الجنوبية تؤيد فرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن كوريا الجنوبية تؤيد فرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ.

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ولفت بنس، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط، إلى أن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، يدعم فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن رئيس كوريا الجنوبية يدعم قرار واشنطن فرض مزيد من العقوبات على بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن مون يقر بأن الضغوط ساعدت على جعل بيونغ يانغ تشارك في محادثات معها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أثناء زيارته لكوريا الجنوبية بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

ولفت مايك بنس إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي جدد دعمه القوي لاستمرار حملة الضغط الشديد الخاصة التي تقودها أمريكا لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.

ونوه بنس إلى أن العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية، أمس الخميس، يعد خطوة استفزازية جديدة، وأن بيونغ يانغ تريد استعراض صواريخها الباليستية.



