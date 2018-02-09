وزيرة الدفاع الفرنسية تدعو إلى إنهاء الضربات الجوية في سوريا

دعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، إلى إيقاف العمليات العسكرية في سوريا وفتح ممرات إنسانية.

ونقلت "رويترز" عن بارلي قولها، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط، إن فرنسا تريد إنهاء الضربات الجوية في سوريا، مشيرة إلى أنها تدعو إلى فتح ممرات إنسانية في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في تصريحات لـ"راديو فرانس إنترناسيونال"، أعربت فيها عن قلق فرنسا الكبير مما يحدث على الأرض".

وأضافت: "نحن قلقون جدا ونرقب الوضع عن كثب"، مشيرة إلى أن باريس تدعو إلى وقف الضربات الجوية دون أن تذكر المزيد من التفاصيل عن ذلك.