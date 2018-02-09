أذربيجان تقرر استرداد "يريفان"

ونقلت بوابة haqqin.az عن الرئيس الأذربيجاني أن أذربيجان لا تنسى أراضيها التاريخية، مشيرا إلى أن مملكة يريفان جزء من الأراضي الأذربيجانية التاريخية.

وقال الرئيس الأذربيجاني إن العالم يجب أن يعرف أن "يريفان أرضنا التاريخية" قبل أن يشدد على "ضرورة أن يسترد الأذربيجانيون هذه الأراضي".

وبحسب البوابة الناطقة باللغة الروسية، فإن علييف قال إن هذا غاية باكو السياسية والاستراتيجية.

وظهرت مملكة يريفان في القرن الثامن عشر في مكان جمهورية أرمينيا المعاصرة وفي أجزاء من الأراضي التركية. وكانت يريفان مدينة أرمنية طيلة القرون قبل ذلك، كما ذكرت صحيفة "فزغلاد".