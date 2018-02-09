تسجيل
15:46 09 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    طائرة حربية

    سيناتور روسي: واشنطن تحاول دفع روسيا للصدام مع دول أخرى مشاركة في التسوية السورية

    © AP Photo/
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن محاولات أمريكا لخلق مشاكل بين روسيا ومشاركين آخرين في التسوية السورية لا جدوى منها، روسيا لن تنجر وراء استفزازات.

    المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال المؤتمر الصحفي الكبير السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik. Evgeniy Biatov
    بيسكوف: مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي يصبح خطوة مهمة وملموسة في التسوية السورية
    موسكو — سبوتنيك. وقال بونداريف، أن هجوم التحالف على القوات الموالية للجيش السوري وقع نظرا لسعي واشنطن إشعال النزاع مجددا في البلاد وتشويه سمعة الرئيس الروسي قبل الانتخابات.

    وصرح بونداريف لـ "سبوتنيك": "الولايات المتحدة تعمل كل شيء من أجل استمرار الحرب في سوريا، يسلحون من تبقى من المسلحين، بما في ذلك بأسلحة حديثة، ويؤيدون قوى معارضة متطرفة، ويسعون لزيادة الانقسام بين مختلف الطوائف داخل المجتمع المسلم في سوريا من أجل استخدام العامل الديني كورقة مساومة في اللعبة السياسية، ويحاولون دفع روسيا للصدام مع دول أخرى مشاركة في التسوية السورية".

    وأشار الى أن القيادة الروسية "لا تنجر وراء هذه الاستفزازات".

    كما دعا لطرح مسألة مهاجمة قوات التحالف الدولي للقوات السورية على الأمم المتحدة للنقاش ومعاقبة المسؤولين.

    وأكد بونداريف: "ضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي استهدفت من يكافح من أجل السلام في سوريا ليس عدوانا فحسب بل جريمة يجب إعطاء تقييم قانوني مناسب لها. أؤيد مبادرة طرح مسألة التحقيق في الهجوم على العسكريين السوريين على الأمم المتحدة للنقاش، ومعاقبة المسؤولين والمنظمين".

    وأضاف: "ظهر سبب آخر لدى الأمريكيين إضافة إلى الدافع السابق للتحريض على إشعال نار الحرب، بعد أن أعلن القائد العام للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين في ديسمبر/كانون الأول 2017 هزيمة أقوى مجموعة من المسلحين. وتحاول الولايات المتحدة الآن دحض هذه الحقيقة، لأن الأدلة العكسية، كما يعتقدون، من شأنها أن تؤدي إلى تشويه سمعة بوتين قبل الانتخابات الرئاسية في روسيا".

    وأشار أن البيان حول النصر على الإرهابيين ليس سابقا لأوانه. وقال أن "الإرهاب المنظم في سوريا قد هزم وأن نهاية المسلحين المتبقيين مسألة وقت". وبعد الحرب العالمية الثانية، تمت تصفية آخر نازي عام 1956.

     

    انظر أيضا:

    زاسيبكين: مبادرة باريس وواشنطن حول الكيميائي محاولة لعرقلة التسوية السورية
    بيسكوف: لا يجب التوقع بأن مؤتمر سوتشي سيضع نقطة في عملية التسوية السورية
    تشيجوف: التسوية السورية ترتقي نحو مستوى جديد
    لافرينتييف: في "قارب التسوية السورية"... الجميع يجب أن يجذف في اتجاه واحد
    لافروف: واشنطن تفسر بشكل غير نزيه الاتفاق مع موسكو حيال التسوية السورية
    لافرينتيف: عملية أستانا تكتسب صبغة سياسية وتساهم في تقدم التسوية السياسية السورية
    الكلمات الدلالية:
    مسلحين, تحريض, الحرب, تحقيق, عدوان, جريمة, استفزازات, لعبة سياسية, التحالف, التسوية السورية, الأمم المتحدة, الجيش السوري, رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, موسكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    العرض الدولي لأزياء فلامينكو في إطار أسبوع الموضة في إشبيلية، إسبانيا 4 فبراير/ شباط 2018
    من "عاصفة القرن"، وسباق الشورت، إلى انطلاق سيارة إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    الأعراض، العلاج والوقاية من الإنفلونزا
    أعراض الإنفلونزا... العلاج والوقاية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك