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    وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بلجيكا 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    "حزب الله" و"عفرين" و"الخليج" أهم الملفات التي سيناقشها تيلرسون خلال جولته المقبلة

    © REUTERS/ Francois Lenoir
    العالم
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    أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن "حزب الله" اللبناني و"عملية عفرين" و"الأزمة الخليجية" ستكون أهم الملفات التي سيناقشها الوزير ريكس تيلرسون خلال جولته لعدة دول من بينهم الكويت ولبنان وتركيا بين 11 و16 شباط/ فبراير.

    بلدة جنديرس في قرية خالطان في ضواحي عفرين شمال سوريا
    © Sputnik. Mikhail Alaeddin
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    القاهرة — سبوتنيك. وقال المسؤول، لمجموعة من الصحفيين مساء اليوم الجمعة، إن "الوزير سيناقش خلال زيارته لتركيا كيفية إنهاء عملية "غصن الزيتون"، في عفرين، في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "من الأفضل التوصل لقرار بشكل عاجل".

    وأضاف المسؤول أن قضية حزب الله ستكون على رأس الموضوعات التي سيناقشها الوزير مع المسؤولين في لبنان خلال زيارته الأسبوع القادم، و"الخطر" الذي يمثله الحزب اللبناني على المنطقة بأكملها.

    كما أنه خلال زيارته للكويت سيبحث تيلرسون "الأزمة الخليجية مع دولة قطر"، إضافة إلى "صفقة محتملة لبيع طائرات إف إيه 18 بقيمة 5 مليار دولار".

    انظر أيضا:

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