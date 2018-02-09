"حزب الله" و"عفرين" و"الخليج" أهم الملفات التي سيناقشها تيلرسون خلال جولته المقبلة

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن "حزب الله" اللبناني و"عملية عفرين" و"الأزمة الخليجية" ستكون أهم الملفات التي سيناقشها الوزير ريكس تيلرسون خلال جولته لعدة دول من بينهم الكويت ولبنان وتركيا بين 11 و16 شباط/ فبراير.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin آخر إحصائية للإصابات والأضرار البشرية والمادية في القصف التركي على عفرين

القاهرة — سبوتنيك . وقال المسؤول، لمجموعة من الصحفيين مساء اليوم الجمعة، إن "الوزير سيناقش خلال زيارته لتركيا كيفية إنهاء عملية "غصن الزيتون"، في عفرين، في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "من الأفضل التوصل لقرار بشكل عاجل".

وأضاف المسؤول أن قضية حزب الله ستكون على رأس الموضوعات التي سيناقشها الوزير مع المسؤولين في لبنان خلال زيارته الأسبوع القادم، و"الخطر" الذي يمثله الحزب اللبناني على المنطقة بأكملها.

كما أنه خلال زيارته للكويت سيبحث تيلرسون "الأزمة الخليجية مع دولة قطر"، إضافة إلى "صفقة محتملة لبيع طائرات إف إيه 18 بقيمة 5 مليار دولار".