احتجاز مواطن إيراني في جورجيا

وأضافت القناة بأن أفراد القوة الجورجية الخاصة يتواجدون حاليا في موقع الحدث.
ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية الجورجية أن المحتجز يشتبه به الإعداد لارتكاب جريمة قتل.
وجاء في بيان الوزارة: "توصل التحقيق إلى أن المحتجز كان يعد لارتكاب جريمة قتل مواطن إيراني من مواليد عام 1981 مقابل الحصول على مبلغ 5.5 ألف دولار".
والجدير بالذكر أنه بعد نيل جورجيا الاستقلال بنتيجة انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، انتقل عدد كبير من الإيرانيين للإقامة في جورجيا، من الذين يزاولون أنشطة أعمال مختلفة في البلاد وكذلك يدرسون في الجامعات الجورجية، ومن بين هؤلاء الإيرانيين أبناء الجالية الجورجية المسلمة في إيران، الذين يشعرون بالحنين لوطن الأجداد، من الذين تم تهجيرهم إلى إيران قسرا في منتصف القرن الـ17 في أعقاب غزوات ملوك إيران، وعلى وجه خصوص، الشاه عباس الأول الصفوي [1571-1629م] التي استهدفت جورجيا.
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