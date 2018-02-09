أمريكا تعاقب ثلاثة أشخاص وثلاث شركات بسبب دعمهم لـ"داعش"

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على ثلاثة أشخاص وثلاث شركات في الفلبين وتركيا والصومال لقيامهم بدعم تنظيم "داعش" بما في ذلك شركة وردت مكونات لطائرات من دون طيار.