استطلاع: نصف اليهود الإسرائيليين يوافقون على "التطهير العرقي" ضد العرب

أظهر استطلاع جديد للرأي أن نصف الإسرائيليين تقريبا يعتقدون أنه يجب طرد العرب أو نقلهم خارج إسرائيل.

ووجدت الدراسة، التي أجراها مركز "بيو" للأبحاث، أن نحو واحد من كل خمسة بالغين "وافقوا بشدة" على التطهير العرقي بموجب بعض التعريفات.

Nearly half of Israeli Jews believe in ethnic cleansing, survey finds https://t.co/oawjoEPUgl — Ariadne (@Fourfold_vision) February 6, 2018

​وأظهر الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، أن 48% من المستطلعين اليهود يعتقدون أن العرب ينبغي إبعادهم من إسرائيل، في حين أن نفس النسبة تقريبا يرفضون الفكرة.

وذكر القائمون على الاستطلاع أنه "في حين تؤثر الهوية الدينية على وجهات نظر اليهود الإسرائيليين بشأن طرد العرب، وجد الاستطلاع أنه حتى بعد أخذ هذه العوامل والعوامل الديموغرافية الأخرى بعين الاعتبار، فإن آراء اليهود حول طرد العرب ترتبط ارتباطا وثيقا بأيديولوجياتهم السياسية".

ونقلت الصحيفة عن روفين ريفلين رئيس إسرائيل القول إن "النتائج تعتبر دعوة إيقاظ للمجتمع الإسرائيلي"، مضيفا "الأمر مزعج أن نرى الفجوة الموجودة في وعي الجمهور، بين فكرة إسرائيل كدولة يهودية ودولة ديمقراطية".