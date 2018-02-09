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    الأمم المتحدة

    الأمم المتحدة تدعو لوقف الاشتباكات بين السلطات السورية والتحالف الأمريكي

    © flickr.com/ Ashitaka San
    العالم
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    أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة دعت الأطراف في سوريا، للتوقف عن الاشتباكات بين بعضها.

    وزارة الخارجية السورية
    © Photo/ SANA
    الخارجية السورية تطالب بإدانة ما وصفته بــ"المجزرة" وتحمل التحالف الدولي المسؤولية
    الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال حق، معلقا على أنباء ضربة التحالف على قوات موالية للجيش السوري: "نحن ندعو للتوقف عن أية عمليات عسكرية في سوريا".

    هذا وكانت وسائل إعلام سورية قد أكدت سابقا، أن التحالف الدولي قصف قوات رديفة موالية للحكومة السورية شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي البلاد، بعد اتهام قيادة "التحالف الدولي"، الذي تقوده واشنطن، قوات موالية للحكومة في سوريا، بمهاجمة مقر تابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أثناء وجود جنود للتحالف في المقر.

    ولفتت قيادة التحالف في البيان، إلى أن قواتها هاجمت القوات الموالية للحكومة السورية عقب هجوم على مقر "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرة إلى أن المهمة الرئيسية للتحالف في سوريا هي محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش"، لكن التحالف الدولي "يحتفظ بحق الدفاع عن النفس" في حال تعرض قواته لأي خطر.

    انظر أيضا:

    مجلس الأمن يرفض إدانة هجوم التحالف بقيادة أمريكا على مقاتلين موالين لسوريا
    البنتاغون: التحالف أبلغ روسيا مسبقا بالضربة التي سيوجهها للقوات الموالية للجيش السوري
    الخارجية السورية تطالب بإدانة ما وصفته بــ"المجزرة" وتحمل التحالف الدولي المسؤولية
    برلماني روسي: نبحث طرح مسألة استهداف التحالف للجيش السوري على مجلس الأمن
    مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": مقتل 10 وإصابة 20 في قصف التحالف على دير الزور
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