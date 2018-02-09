بابا الفاتيكان: العبودية الحديثة موجودة في أكثر مجتمعاتنا ازدهارا

قال بابا الفاتيكان خلال اجتماع حول الاتجار بالبشر إن أشكال العبودية الحديثة منتشرة بشكل "لا نتخيله، في أكثر مجتمعاتنا ازدهارا".

© AP Photo/ Gregorio Borgia رسالة من بابا الفاتيكان إلى شيخ الأزهر

واجتمع بابا الفاتيكان فرانسيس الأول بالمشاركين في مؤتمر حول الاتجار بالبشر اليوم الجمعة 9 فبراير/ شباط، حسب فرانس برس

ويحضر المؤتمر شخصيات دينية وشرطية تحارب الاتجار بالبشر عبر العالم.

ويعقد المؤتمر في محاولة لخلق حلول لأزمة الاتجار بالبشر التي تقدر منظمة العمل الدولية أن هناك " نحو 40 مليون شخص كانوا ضحايا للعبودية الحديثة عبر العالم في العام 2016."

وقال فنسنت نيكولاس أسقف وستمنستر ورئيس مجموعة سانتا مارتا لمكافحة الاتجار بالبشر إن هناك 42 مليون ضحية عبر العالم للاتجار بالبشر.

وأشار أحد أبرز رجال الكنيسة الكاثوليكية في بريطانيا إلى أن العالم لم يسبق له أن شهد هذا العدد من ضحايا الاتجار بالبشر عبر التاريخ.

وأضاف نيكولاس أن ما يصدمه هو العبودية في البحار، حيث هناك 4.4 ملايين سفينة حول العالم يعمل عليها أشخاص مثل العبيد، حسب قوله.