وزير الدفاع الأمريكي يزور أوروبا في الفترة من 11 إلى17 فبراير

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، وزير الدفاع جيمس ماتيس، سيزور عددا من الدول الأوروبية في الفترة من 11 إلى 17 شباط /فبراير الجاري، لبحث التهديدات مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي والحلفاء الأوروبيين.

© Sputnik. David B. Gleason البنتاغون تعليقا على إسقاط طائرة روسية: لم نزود حلفاءنا في سوريا بصواريخ أرض جو

واشنطن — سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع في بيان:

وزير الدفاع جيمس ماتيس سيطير يوم الأحد 11 فبراير، إلى أوروبا للتأكيد مجددا على الالتزامات الأساسية في إطار الشراكة والتعاون في أوروبا.

يذكر أن ماتيس سيعقد يومي 12 و 13 شباط/فبراير، اجتماعات في روما مع القيادة الإيطالية بما فى ذلك مع وزير الدفاع روبرتا بينوتى، ومن 14 إلى 15 شباط /فبراير سيشارك بأول اجتماع وزاري للناتو هذا العام حيث سيناقش "سبل تعزيز التحالف ومواجهة التهديدات المشتركة".

في سياق متصل، أعلنت تركيا أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، سيلتقي نظيره التركي نور الدين جانكلي خلال الأسبوع المقبل، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وكان إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد قال في مؤتمر صحفي في أنقرة، الأربعاء الماضي، إن وزيرالخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر من المتوقع أن يزورا تركيا الأسبوع المقبل.