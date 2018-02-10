ترامب يحذر من مذكرة بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، من أن نشر مذكرة الديمقراطيين بشأن التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية سيسبب مخاوف أمنية.

وقال المحامي دونالد ماكغوان إلى لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي ، في بيان:

على الرغم من أن الرئيس (ترامب) يميل إلى نشر مذكرة 5 فبراير، إلا أنه بسبب العديد من الصفحات السرية وحساسية ما تحتويه لا يستطيع فعل ذلك في الوقت الحاضر".

وأوضح المحامي أنه استنادا إلى توصيات وزارة العدل الأمريكية التي تعرفت على المذكرة، يعتقد الرئيس أن نشر محتواها "يمكن أن يثير مخاوف كبيرة للأمن القومي وعمل أجهزة إنفاذ القانون".

واشنطن — سبوتنيك . وأوردت رسالة محامي ترامب إلى لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس ترامب لا يستطيع نشر مذكرة الديمقراطيين بشأن التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكانت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي بالإجماع قد وافقت، يوم الاثنين الماضي 5 فبراير/شباط، على نشر رد الديمقراطيين على مذكرة كتبها جمهوريون باللجنة تتهم مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بالتحامل على الرئيس دونالد ترامب في التحقيقات المتعلقة بالتدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية.

وصرح النائب آدم شيف أكبر عضو ديمقراطي باللجنة للصحفيين إن الوثيقة ستحال الآن إلى البيت الأبيض وإنه سيكون من "الصعب للغاية" لإدارة الرئيس ترامب أن تعرقل نشرها.