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    استعداد كوريا الجنوبية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 - متطوعون - أولمبياد 2017، بيونغ تشانغ 7 فبراير/ شباط 2018

    شبكة أمريكية تحذف مقالا يفضح عنصرية "أولمبية"... تلك تفاصيله

    © Sputnik. Alexey Filippov
    العالم
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    حذفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، مقال رأي من على موقعها الإليكتروني، أمس، الجمعة 9 فبراير/شباط، ويتناول مشاركة الفريق الأمريكي في دورة الألعاب الألمبية الشتوية، والمقامة في كوريا الجنوبية.

    احتجاجات في كوريا الجنوبية
    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    اعتراضات في كوريا الجنوبية على مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد
    وكاتب المقال، الذي تم نشره الأربعاء، 7 فبراير، جون مودي، وهو نائب الرئيس التنفيذي والمحرر التنفيذي لشركة "فوكس نيوز"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

    وأكدت متحدثة باسم "فوكس نيوز"، في بيان لها، أن مقال جون مودي لا يعكس وجهات نظر المحطة.

    وكشف الموقع الرياضي، "ديدسبين"، عن محتوى المقال المحذوف من على موقع "فوكس نيوز"، وهو أن كاتبه يرى أن اللجنة الأولمبية الأمريكية، ترغب في تغيير شعار الحدث هذا العام، إلى "الأكثر غرابة، والأكثر مثلية، والأكثر اختلافا"، بدلا من شعارها الأساسي، وهو "الأكثر سرعة والأكثر ارتفاعا والأكثر قوة".

    ويبدو أن جون مودي استوحى فكرة مقاله المحذوف، من تصريحات لأحد مسؤولي اللجنة الأولمبية الأمريكية، بأنه فخور من استقطاب فريق أمريكي "متنوع" في دورة الألعاب الأولمبية، ويقصد لاعبين من أصول أفريقية، وآسيوية، ومثليين جنسيا.

    ورفض مودي اختيار الفريق على هذه الأسس، وأكد أن أي رياضة في العالم، لا يتم منح الميداليات والجوائز فيها، بناءا على لون البشرة، أو الميول الجنسية، وإنما على أساس واحد، وهو المنافسة فقط.

    يذكر أنه يتم اختيار الفريق الأولمبي، بواسطة اللجنة الأولمبية الأمريكية. 

    وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجمعة 9 فبراير، وستنتهي في 25 فبراير.

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    الكلمات الدلالية:
    دورة الألعاب الأولمبية, الأولمبياد الشتوية, أمريكا, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
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