جنرال روسي يكشف لماذا أعدم الأمريكيون صاروخهم

وأعلن موقع إخباري أمريكي أنه تم تدمير أولى مراحل صاروخ "فالكون 9" لأنها شكلت خطرا على السفن البحرية والكائنات البحرية.

واعتبر جنرال روسي قريب الصلة من قادة القوات الجوية الروسية أن ما أعلنه موقع "أمريكا سبيس" يمثل الغطاء الذي يخفي السبب الحقيقي لتصفية صاروخ "فالكون".

وكشف الجنرال لصحيفة "فزغلاد" أنه تم تدمير صاروخ "فالكون" لكيلا يكون في متناول أعداء أمريكا المحتملين.

وانطلق صاروخ "فالكون 9" في 31 يناير/كانون الثاني 2018 من موقع لإطلاق الصواريخ بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، حاملا إلى الفضاء قمرا صناعيا للاتصالات. وكان من المفروض أن تُعدم مرحلته الأولى نفسها غرقاً بعدما أدت وظيفتها وانفصلت عن الصاروخ، لكن تم العثور عليها على سطح البحر. وشن الطيران الحربي الأمريكي غارة جوية لتدميرها.

وبالإضافة إلى أسرار تكنولوجيا إنتاج صاروخ "فالكون" احتوت مرحلته الأولى على بقايا الوقود الذي تحاط تركيبته الكيميائية أيضا بالسرية الشديدة كما أشار إلى ذلك الجنرال الروسي.