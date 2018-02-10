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12:50 10 فبراير/ شباط 2018
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    المفاوضات بين الكوريتين

    خبير: واشنطن العائق أمام تقارب الكوريتين

    © AP Photo/ The South Korean Unification Ministry
    العالم
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    قال المتخصص في الشأن الآسيوي وائل عواد، إن "دورة الألعاب الأوليمبية التي تجري الآن في كوريا الجنوبية وبمشاركة كوريا الشمالية هو دليل على أنه قد تم كسر الجليد بين الكوريتين من خلال المشاركة كفريق واحد ضمن هذه الدورة".

    وأشار عواد في حوار مع برنامج "ملفات ساخنة" على أثير راديو "سبوتنيك" إلى أن "هذه الدعوة تصب في إطار تخفيف حدة التوتر بين الجارتين وأيضا تؤكد على أن الشعبين شعب واحد، ولكن في دولتين مستقلتين"، وتأتي "كمرحلة لبناء الثقة بين الجانبين".

    وأوضح عواد أنه "لو كان الأمر متعلق بالكوريتين فإن الحل ممكن وبسرعة، كما حدث في الثمانينيات، لكن الواقع عكس ذلك، لكن هناك تدخل من دول أخرى لمنع حدوث أي تقارب في الوضع الحالي"، مشيرا إلى أن "كوريا الجنوبية المتطورة تكنولوجيا، لا يمكن أن تتحد مع كوريا الشمالية المتطورة نوويا، لأن ذلك ليس من مصلحة أي من الدول المعنية في تلك المنطقة".

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتفقد كلية تدريب المعلمين في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 17 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS/ KCNA
    زعيم كوريا الشمالية يدعو نظيره من كوريا الجنوبية لزيارة البلاد

    وقال عواد، إن "نزع سلاح كوريا الشمالية النووي من جهة، والتوصل لنوع من التوافق بين الطرفين، يخضع لعوامل إقليمية ودولية وعالمية أكثر من كونها علاقة بين دولتين".

    وأضاف المتخصص في الشأن الآسيوي، "الظروف المناسبة التي تحدثت عنها سيؤول هي الشروط الأمريكية لهذه المباحثات أو لهذا التقارب، والشروط الأمريكية معروفة أنه لا يمكن أن يكون هناك تقارب ما لم تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، وكوريا الشمالية بدورها تطالب بتحويل هدنة إطلاق النار، الموقعة بين البلدين عام 1953 إلى اتفاق دائم، لمنع وقوع حرب، وتريد مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة وعدم الاعتداء عليها، لتلك الأسباب فالشروط قاسية والأجواء غير ملائمة".    

    انظر أيضا:

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