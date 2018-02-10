أردوغان يعلن سقوط مروحية عسكرية تركية في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، اليوم السبت 10 فبراير/ شباط، سقوط مروحية عسكرية تركية في سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان القول إنه المروحية العسكرية سقطت ضمن عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية، متوعدا برد قاس.

​وتوعد أردوغان المسؤولين عن إسقاط المروحية التركية برد قاس، مؤكدا أنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظا، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس خلال اجتماع لفرع حزبه "العدالة والتنمية" في مدينة إسطنبول.

وكانت تركيا قد أطلقت عملية عسكرية في الشهر الماضي، باسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا، ضد الجماعات الكردية، التي تصنفهم "إرهابيين".