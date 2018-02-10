أردوغان يعلن سقوط مروحية عسكرية تركية في سوريا

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان القول إنه المروحية العسكرية سقطت ضمن عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية، متوعدا برد قاس.
#عاجل| #أردوغان يعلن سقوط مروحية عسكرية تركية خلال عملية #غصن_الزيتون، ويتوعّد برد قاس pic.twitter.com/JxesAmn8Rp— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 10, 2018
وتوعد أردوغان المسؤولين عن إسقاط المروحية التركية برد قاس، مؤكدا أنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظا، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس خلال اجتماع لفرع حزبه "العدالة والتنمية" في مدينة إسطنبول.
وكانت تركيا قد أطلقت عملية عسكرية في الشهر الماضي، باسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا، ضد الجماعات الكردية، التي تصنفهم "إرهابيين".
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