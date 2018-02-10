صحيفة: مواطن روسي يخدع المخابرات الأمريكية و يحصل منها على مكافأة مالية

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولي أمن أمريكيين قولهم إن مواطنا روسيا خدع المخابرات الأمريكية واستولى منها على 100 ألف دولار العام الماضي عندما عرض تقديم معلومات فاضحة عن الرئيس دونالد ترامب وأدوات للتسلل الإلكتروني سرقت من وكالة الأمن القومي.

© REUTERS/ Kevin Lamarque ترامب يحذر من مذكرة بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبلغ أرسل إلى غرفة بأحد فنادق برلين في سبتمبر/ أيلول على أنه دفعة أولى من مكافأة قدرها مليون دولار.

وقالت الصحيفة أن سرقة أدوات التسلل الإلكتروني السرية أضرت بشدة بوكالة الأمن القومي التي كانت تسعى لتحديد المواد المسروقة.

وقال عدد من مسؤولي المخابرات الأمريكية للصحيفة إنهم لم يسعوا للحصول على المعلومات بشأن ترامب من هذا الروسي الذي يشتبه في أن له صلات بالمخابرات الروسية ومتسللين إلكترونيين في شرق أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الرجل ادعى أن المعلومات تربط الرئيس ومساعديه بروسيا، حسبما نقلت "رويترز".

وأضافوا أنه بدلا من أن يسلم أدوات التسلل الإلكتروني، قدم مادة مشكوك في صحتها وربما تكون مفبركة عن ترامب وآخرين تضمنت سجلات بنوك ورسائل إلكترونية وبيانات زعم أنها من المخابرات الروسية.

وقالت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية امتنعت عن التعليق بشأن المفاوضات مع هذا الروسي.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الأمن القومي "كل موظفي وكالة الأمن القومي ملتزمون التزاما أبديا بحماية المعلومات السرية".