تركيا: مقتل عسكريين اثنين إثر سقوط مروحيتهما في عفرين

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت 10 فبراير/ شباط، إن عسكريين اثنين من الجيش التركي قتلوا إثر سقوط مروحيتهما عسكرية في عفرين السورية.

© AFP 2018/ Anatolian News Agency وحدات حماية الشعب الكردية تسقط مروحية تركية بريف عفرين

أنطاكيا- سبوتنيك وأوضح يلدريم أن العسكريين قتلوا بعدما سقطت المروحية في إطار عمليات "غصن الزيتون" التي تنفذها تركيا في شمال غرب سوريا، منذ ما يزيد عن 20 يوما.

وأضاف يلدريم "لا توجد معلومات ملموسة حول سقوط الطائرة إثر تدخل خارجي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم خلال اجتماع لفرع حزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول، سقوط مروحية عسكرية تركية خلال عملية "غصن الزيتون".

وكانت تركيا قد أطلقت عملية عسكرية في الشهر الماضي، باسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا، ضد الجماعات الكردية، التي تصنفهم "إرهابيين".