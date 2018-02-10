رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: ربط الإرهاب بالإسلام غير مقبول

قالت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، جابرييلا بالون، إن الاٍرهاب لا دين ولا جنسية له.

وأضافت بارون، خلال كلمتها، اليوم، في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية، أن ربط الاٍرهاب بالإسلام أمر خاطئ و غير مقبول، مشيرة إلى أن القرآن واضح في التأكيد على رسالة الإسلام الأساسية وهي السلام.

© Sputnik. Ashraf Kamal البرلمانات العربية تتصدى للإرهاب بـ 5 إجراءات

ونبهت بارون إلى أن الاٍرهاب يهدد العالم بأسره ويجب على المجتمع الدولي محاربته، مشيرة إلى أوجه التشابه بين المجتمعات العربية ومجتمعات أمريكا اللاتينية، قائلة:

لدينا خمسة آلاف كلمة متشابهة بين العربية والإسبانية، كما لدينا نفس الطباع مثل حسن الضيافة والسلام و لدينا نفس الإحباطات.

ورفضت بارون، الاتهامات التي توجه للشعوب العربية والأمريكية اللاتينية قائلة: "لن نقبل أن يقول أحد علينا إننا مجرمون"، معربة عن رفضها للأصوات التي تحرض على الكراهية ضد شخص بسبب أو لون جلده أو دينه.