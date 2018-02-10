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17:30 10 فبراير/ شباط 2018
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    الحرس الثوري الإيراني

    الحرس الثوري: إيران باتت قريبة من إزالة إسرائيل

    © AP Photo/ Hasan Sarbakhshian
    العالم
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    وجه نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل مؤكدا أنها باتت تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها.

    وأوضح سلامي في تصريحات صحفية أن إيران باتت قريبة من، تحقيق نبوءة المرشد الأعلى بزوال إسرائيل قبل 20 عاما.

    الحرس الثوري الإيراني
    © AP Photo/ Hasan Sarbakhshian
    الحرس الثوري الإيراني: ليس لدينا وجود عسكري في سوريا
    وشدد سلامي على أن إيران ستلاحق الولايات المتحدة وإسرائيل في كل مكان إلى أن "يتركوا العالم الإسلامي وشأنه".

    ووجه حسين سلامي دعوة للولايات المتحدة بترك المنطقة قبل أن تنال هزيمة ساحقة، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني.

    وأكد حسين سلامي على عزم إيران الاستمرار في تطوير المنظومة الدفاعية، مضيفا "على الأوروبيين أن يدركوا أنه لا علاقة للاتفاق النووي بتطوير منظومتنا الصاروخية".

    وأكمل حسين سلامي "إيران قادرة على تدمير القواعد الأمريكية في المنطقة وتحويلها إلى جهنم لإسرائيل".

    ورفض حسين سلامي وصف التواجد الإيراني في سوريا بالعسكري، موضحا أنه مجرد تواجد استشاري كون الجيش السوري قادرا على الدفاع عن بلاده.

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, أمريكا, الولايات المتحدة, إسرائيل, إيران, الحرس الثوري
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