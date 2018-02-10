إسرائيل: الهجوم على الدفاعات الجوية السورية هو الأوسع منذ العام 1982 وقد تم بنجاح تام

أكد قائد رفيع في سلاح الجو الإسرائيلي أن الهجوم على الدفاعات الجوية السورية هو أوسع هجوم يقوم به السلاح منذ العام 1982 "وقد تم بنجاح تام".

© Sputnik. Michail Voskresenskiy التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية

القدس — سبوتنيك . وقال نائب سلاح الجو الإسرائيلي، العميد تومير بار، في بيان مقتضب مساء اليوم، "الحديث يدور هنا عن أوسع ضربة جوية إسرائيلية ضد منظومة الدفاع الجوي السورية منذ 1982… ضربة واسعة في ظروف معقدة".

وتابع تومير قائلا

"الحديث عن نجاح عملياتي ميداني إسرائيلي بامتياز سواء في استهداف الطائرة الإيرانية دون طيار وضرب مصادر إطلاقها وأيضا في ردنا بعد ذلك"،

معتبرا أنه "كان من الضروري اعتراض الطائرة الإيرانية داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأردف "الحديث عن قطعة جوية مثيرة للاهتمام".

يذكر أن طائرة حربية إسرائيلية من طراز "إف —16" سقطت صباح اليوم السبت في المنطقة الواقعة بين مدينتي حيفا والناصرة بعد أن استهدفتها الدفاعات الأرضية السورية، وذلك بعد استهداف سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة بدون طيار إدعى أنها إيرانية اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي عند هضبة الجولان السوري المحتل.

وتواصل القيادة السياسية والأمنية الاسرائيلية منذ صباح اليوم مشاورات بمقر وزارة الدفاع بتل أبيب. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر سياسية لم تسمها، بأن القيادة الإسرائيلية "شرعت باتصالات مع موسكو وواشنطن لتهدئة الأوضاع".

وكانت الطائرات الحربية الاسرائيلية قد عادت وأغارت على 12 موقعا داخل سوريا ادعى الناطق العسكري الاسرائيلي أنها تابعة للجيش السوري ولما أسماها "المليشيات الإيرانية التي تسانده".